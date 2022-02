ROVIGO - «Un abbraccio e un grazie a tutti voi che in questi 21 anni di attività siete passati a trovarci… farete sempre parte della grande famiglia del Coghetto». Con questo saluto, lanciato dai social network del bar “El Cogheto” del Corso del Popolo, cala il sipario su una presenza storica per la città. La settimana appena trascorsa è stata quella dei saluti e dello scambio di abbracci con i clienti, com’è normale per un locale dove, nel corso del tempo, intorno alla tazza di caffè si costruiscono buone relazioni. In questo caso, ben due decenni di buone relazioni. Insomma, un saluto che segna la fine di un percorso professionale di prestigio per la famiglia Chiarion, con i titolari del bar che vanno in pensione. La famiglia ha lasciato una traccia tangibile nella storia del la città partendo dal ristorante la Campana in via Curiel, poi il bar sotto i portici di via Cavour e per finire l’attuale sede sul Corso nel palazzo ex Enel. I più ricordano ancora la famiglia Chiarion dietro al bancone del bar di via Cavour (ora c’è un altro locale) , attività che hanno condotto per molti anni prima di trasferirsi, di recente, sul Corso.



IL PIÙ ANTICO



Il cognome Chiarion resta comunque indissolubilmente legato all’attività del più antico bar di Rovigo, che esisteva già nel 1775. Con il trasferimento nel nuovo locale sul Corso del Popolo, i Chiarion hanno portato con sé le proprie origini, mantenendole nel nome “El Cogheto” nel quale hanno continuato a proporre ai clienti le specialità di famiglia, come la celebre cioccolata calda, per veri intenditori. Dopo due anni e mezzo certamente non semplici per il settore, i titolari hanno annunciato ai clienti abituali la fine del percorso professionale per la pensione. Non ci sarà passaggio generazionale e tutta la famiglia che in questi anni ha lavorato dietro il bancone ha salutato e ringraziato clienti e cittadini.