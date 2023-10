PADOVA - Stamattina, martedì 31 ottobre, a Padova davanti al giudice di pace c'è stata la prima udienza di un multato dai famigerati autovelox di Cadoneghe, contro i quali c'era stata una sollevazione popolare e uno era stato addirittura fatto saltare in aria. Valentin Hincianu, romeno di 33 anni, ha presentato ricorso per 4 multe prese quest’estate che ha scritto da solo e il giudice lo ha accolto, annullando le quattro sanzioni. Il ricorrente si è appellato al fatto che mancava una cartellonistica adeguata prima dei velox e il giudice gli ha dato ragione. Fuori dall’ufficio si è radunato anche un gruppo di multati in segno di solidarietà. Le prossime udienze sono attese per l’inizio di novembre.

