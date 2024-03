VENEZIA - I Caffè di Piazza hanno già iniziato a mettere in vendita i posti a sedere dei loro plateatici, in vista dei due concerti dei Pooh in programma a San Marco il 5 e 6 luglio. Lo ha detto ieri Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela, che insieme al Comune ha promosso il calendario di appuntamenti musicali che avranno luogo in estate, ricordando che i posti a disposizione complessivi saranno circa seimila: cinquemila quelli allestiti in Piazza, ed altri mille (ed oltre) quelli garantiti dai Caffè presenti nell'area.

«Abbiamo appurato che questi artisti italiani ha spiegato D'Oria a margine della conferenza di presentazione dei concerti dei Pooh, alla quale era presente la band hanno un forte pubblico locale, veneziano, che sceglie di prenotare proprio nei Caffè». Per prendere parte a eventi che normalmente arrivano a registrare il sold out. Tema a parte va riservato al palco che assicura D'Oria sarà poco impattante nella struttura. «Sarà analogo a quello realizzato nel 2018, in occasione del concerto di Zucchero», ha riferito, spiegando che verrà costruito da Vela, con avvio del montaggio dalla metà di giugno, e che entrerà in esercizio dal 25 del mese (per una cerimonia militare), rimanendo lì all'altezza del Correr fino al 13 luglio. Serata in cui il coro e l'orchestra del Teatro La Fenice animeranno la Piazza con il tradizionale concerto. «Ma nel contempo ospiterà anche Il Volo e Umberto Tozzi, rispettivamente sul palco il 4 e 7 luglio. Questa è stata una delle prescrizioni di quest'anno, ossia che il palco lo avremmo messo a disposizione noi, già montato, comprendendo gli elementi audio, luci e video, in modo da evitare le continue movimentazioni in Piazza. Palco munito di due schermi laterali e la cui struttura risponde alle esigenze della Fenice, che necessita di una determinata profondità e larghezza».



E che nel caso della storica band italiana, accolta ieri dalla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha ricordato anche come Red Canzian sia stato insignito del Premio San Marco, avrà un particolare ledwall che, se spento, permetterà agli spettatori di ammirare il Correr, senza oscurarlo. «È come una sorta di tenda che mantiene, grazie ad una particolare tecnologia, una trasparenza. Considerando che l'organizzatore dei concerti è il medesimo promoter, non è escluso che la cosa venga riproposta anche per Tozzi e Il Volo». Il tutto coordinato con i lavori in Piazza dove, nel corso degli appuntamenti musicali, sarà consentito il transito solo nell'area tra i porta pennoni e la Basilica. «La Piazza poi, come già sperimentato, verrà chiusa alle 20. In occasione della visita del Papa (il 28 aprile) e della cerimonia di laurea (il 30), gli interventi lì in corso verranno sospesi e trasferiti in altre zone, per poi tornare in Piazza. Dopodiché i cantieri si sposteranno, dal 15 giugno, in Piazzetta, sul versante Molo, e anche in quella dei Leoncini. Mentre la Piazza sarà libera».