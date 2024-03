I Pooh tornano a Venezia: appuntamento il 5 e 6 luglio in Piazza San Marco

VENEZIA - L'ultima apparizione ufficiale a Venezia, tutti insieme, risaliva al 1976, anno in cui celebrarono in Piazza San Marco i primi dieci anni di carriera. A 48 anni di distanza, i Pooh suoneranno per la prima volta dal vivo in città, nello stesso salotto nobile di allora, il 5 e il 6 luglio. Il maxi evento è stato presentato stamane nelle sale del Museo Correr, alla presenza di tutti i componenti: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

«Le cose straordinarie hanno bisogno di tempo e arrivano al momento giusto - ha detto Facchinetti, voce e tastiera della band -.

Oggi, per la nostra carriera e avventura, fare quest'anno questi due concerti a Venezia è perfetto, magari vent'anni fa non sarebbe stata la stessa cosa». Il palco su cui si esibirà il gruppo sarà caratterizzato «da un ledwall trasparente al posto del tradizionale fondale nero - ha detto Red Canzian -, così quando sarà spento sarà possibile ammirare le bellezze della piazza».

Poche le anticipazioni sulla scaletta, ma di certo «cerchiamo di portare sul palcoscenico la nostra storia - ha precisato Facchinetti -, la nostra musica più rappresentativa. Abbiamo fatto oltre 40 album, inciso quasi 400 brani, una buona parte entrati nelle famiglie, e il il nostro dovere è cercare di portare le canzoni che meglio rappresentano la nostra storia».

Non mancherà un triplice omaggio a Stefano D'Orazio, batterista e paroliere del gruppo, scomparso prematuramente nel 2020: Riccardo Fogli interpreterà in suo onore '50 primavere' e Red Canzian 'Se c'è posto nel tuo cuore'; la band accompagnerà poi la voce registrata di D'Orazio sulle note di 'Dimmi di sì'.

Si preannuncia in sostanza un grande appuntamento per Venezia: «Sarà uno di quegli eventi che rimarranno scolpiti nella nostra memoria - ha aggiunto Dodi Battaglia -, alla pari della vittoria a Sanremo e alla prima volta che un nostro pezzo è entrato in classifica». È stato lo stesso chitarrista, poi, a dare indicazioni sul futuro musicale della band: «Partecipare in futuro a Sanremo? La risposta è 'no', però è quello che diciamo sempre, quindi mi sento di dire: 'Mai dire mai, per adesso è no, ma non si può mai sapere quello che ci riserverà il prossimo futuro'».

Quelle a Venezia saranno due tappe speciali del tour Amici x Sempre - Estate 2024, un viaggio dei Pooh nella grande bellezza italiana attraverso la musica. Tra gli altri appuntamenti in calendario, l'11 e il 12 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, l'8 luglio a Ferrara al Ferrara Summer Festival, il 18 luglio a Nichelino al Sonic Park Stupinigi, il 22 luglio a Pompei nell'Anfiteatro degli scavi, il 25 luglio a Firenze al Musart Festival, il 9 agosto ad Alghero all'Algue Summer Festival, il 12 agosto a Paestum all'Arena dei Templi, il 17 e 18 agosto a Catania, a Villa Bellini.