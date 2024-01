PADOVA - Due concerti di livello mondiale approdano per due giorni nella città del Santo. Padova si appresta infatti ad accogliere Laura Pausini che stasera e domani alle 21 arriverà all’Arena Spettacoli in Fiera per due tappe del suo nuovo tour mondiale inaugurato l’estate scorsa in piazza San Marco a Venezia e in Plaza de Espana a Siviglia. La data di oggi è già tutta esaurita mentre per domani ci sono ancora pochi biglietti disponibili sul circuito Ticketmaster: si annuncia un altro doppio sold-out per la popolare artista di livello internazionale che ha ottenuto di recente il riconoscimento come Latin Recording Academy Person of the Year 2023.

IL SETTORE

Almeno 15.000 spettatori anche da fuori regione e confine riempiranno la venue creando un indotto nel settore della ristorazione. «Questi eventi fanno del bene alle attività commerciali – ha affermato Filippo Segato, segretario di Appe, l’associazione provinciale dei pubblici esercizi – bisogna capire quanti arriveranno da fuori e pernotteranno in città, ma comunque c’è chi berrà un caffè, mangerà una pizza o al ristorante e farà magari colazione la mattina dopo. Lascia un po’ l’amaro in bocca che ci sia una mancanza di coordinamento con le categorie economiche, ad esempio sarebbe bello che presentando il biglietto della Pausini ci fosse una riduzione per l’entrata ai musei, sui mezzi pubblici o su una cena. Questo potrebbe aiutare a convincere a rimanere a dormire a Padova per poter vedere gli Scrovegni o il Salone o gustare le nostre specialità gastronomiche a prezzo scontato, facendo così conoscere le eccellenze del territorio». Di parere diverso è Monica Soranzo, presidente Federalberghi Ascom Padova: «Il tour conta date in varie città, per cui in pochi si fermano a dormire negli alberghi della zona».

I DETTAGLI

L’organizzazione consiglia di arrivare in Fiera con largo anticipo usufruendo dei tanti parcheggi predisposti intorno al quartiere fieristico. Il park interrato sotto i padiglioni 7 e 8 della Fiera vanta 800 posti, il parcheggio nord di via Goldoni ha altri 700 posti; nel vicino viale della Pace il park Pace ospita 250 posti interrati su due livelli, in via San Leonardo Murialdo il park Mantegna ha oltre 300 posti coperti e scoperti. Stanotte fino alle 2 e domani fino all’1 sarà inoltre attivo il servizio “Qui-bus” che consente di prenotare un mezzo attraverso l’app dedicata e farsi portare alla fermata desiderata con un biglietto di 50 centesimi. Vista la vicinanza della stazione e della fermata del tram e dei bus è probabile nonché auspicabile che moltissimi spettatori giungeranno con il treno o i mezzi pubblici. Alle 17.30 saranno aperti i cancelli ai fan club per il “meet and greet”, l’incontro con l’artista, e dalle 19 potrà entrare il resto del pubblico. Saranno effettuati i controlli da parte del personale di sicurezza come in occasione dei 2 concerti di Ligabue dell’ultimo ottobre. Non saranno consentiti all’interno dell’area del concerto tutti gli oggetti contundenti, borse, zaini, valigie, computer laptop, tablet, bastoni per i selfie, caschi, bombolette, fuochi d’artificio e fumogeni. Considerato il previsto maltempo, va tenuto presente che gli ombrelli non possono essere portati dentro, ma sarà a disposizione l’intero padiglione 8 sia come biglietteria che guardaroba: in ogni caso non ci sarà il rischio di bagnarsi perché dal padiglione 8, quello di ingresso, al 7 dove si svolgerà lo show, il percorso è tutto sotto un porticato. La Pausini inaugura un gennaio ricco di grandi spettacolari appuntamenti promossi dalla Zedlive a Padova che culmineranno il 29 e 30 gennaio di nuovo in Fiera con la due giorni padovana di Claudio Baglioni che tornerà nel capoluogo euganeo con “Atuttocuore”.