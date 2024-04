Sessant’anni di vita e un nuovo gagliardetto per celebrare la storia del gruppo. Grande festa ieri a Carbonera per il compleanno del gruppo Alpini, una colonna della sezione di Treviso. Le Penne nere hanno sfilato per le vie del paese, sostenute da tanti residenti e appassionati, accolte dalle autorità al completo. A rendere omaggio a uno dei gruppi più attivi della Marca sono arrivati gli Alpini da un po’ tutti i comuni, una grande attestazione di affetto e di stima. Il gruppo da anni si distingue per attività legate al volontariato, al sostengo di eventi di beneficenza oltre che all’azione della Protezione Civile. Un impegno a tutto tondo, che dal 1974 a oggi non è mai mancato. La cerimonia per i sessant’anni, con la presentazione del nuovo gagliardetto mostrato per la prima volta alla presenza del sindaco Federica Ortolan. Ci sono stati vari momenti particolarmente toccanti: il ritrovo in via degli Alpini, la sfilata verso il monumento ai caduti di piazza Fabris col corteo aperto dalle autorità presenti e, in fila, le rappresentanze di tutti i gruppi trevigiani. In piazza è stato poi eseguito l’alzabandiera e reso l’onore ai caduti. A seguire la messa con la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo.