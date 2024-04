Cadoneghe. Morto Sergio Valentini, fondatore dell'azienda di famiglia, leader dell'interior design

CADONEGHE (PADOVA) - Lutto nel mondo dell'imprenditoria padovana. È morto all'età di 87 anni Sergio Valentini, fondatore 70 anni fa dell'omonima azienda di Cadoneghe, leader nel settore dell'arredamento e dei mobili su misura, che negli anni è diventata punto di riferimento nel campo dell'interior design.

Un imprenditore brillante, un datore di lavoro esigente e saggio, un padre amorevole ed un amico per molti. Sergio Valentini ha seguito fino all'ultimo l'attività dell'azienda, impegnata la scorsa settimana con l'importante vetrina del Salone del mobile di Milano. In quei giorni Valentini, sebbene le sue condizioni di salute lo tenevano lontano fisicamente dalla sede aziendale, si interessava quotidianamente dell'andamento della fiera che si è conclusa il 21 aprile ed il giorno dopo, lunedì 22, se n'è andato per l'aggravarsi della malattia.La sua è stata una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, da quando nel 1954 ha posto le basi per fondare l'azienda che nei decenni è cresciuta esportando in tutto il mondo il saper fare italiano, mantenendo sempre saldi i legami con il territorio, grazie al suo impegno verso la crescita industriale e allo sviluppo della comunità locale. E questo rapporto con il territorio la Valentini l'ha sempre dimostrato e coltivato sponsorizzando e sostenendo molte società sportive ed eventi locali. Valentini ha plasmato l'azienda con la sua saggezza imprenditoriale e il suo impegno incessante. Punti di forza sono stati la costante ricerca della qualità nei suoi prodotti, le novità nel design e la passione, tanto da farne un'attività riconosciuta a livello internazionale per la produzione e vendita di divani e imbottiti di alta gamma, diventando un punto di riferimento nel mondo del design, esportando il made in Italy attraverso la qualità e l'esclusività delle sue collezioni.L'instancabile lavoro di Sergio Valentini e la sua visione hanno ispirato e continuano ad ispirare la sua famiglia e l'intera azienda. Da diversi anni l'imprenditore era affiancato dai figli Fabio, Monica e Susanna che ogni giorno portano avanti il suo lavoro con rinnovato entusiasmo. Il suo lascito rimarrà vivo attraverso il marchio che ha creato e la passione che ha trasmesso a coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Nel suo esempio, oggi la famiglia e l'azienda guardano al futuro con determinazione e fiducia, continuando a seguire i valori che hanno reso Valentini un nome rispettato e ammirato. In questo momento di dolore sono numerose le manifestazioni di affetto e vicinanza da parte dei dipendenti e dei colleghi del settore. L'ultimo saluto a Sergio Valentini si celebra oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Bonaventura.