Cadoneghe. Red Canzian agli studenti: «Credete nei vostri sogni». Il bassista dei Pooh ospite al liceo Marchesi

CADONEGHE (PADOVA) - Nessuno fermerà la musica, perché la musica è passione, sacrificio, studio e riflessione.

Emozionante e coinvolgente l'incontro di ieri mattina al liceo musicale "Concetto Marchesi" di Cadoneghe tra gli studenti ed il bassista dei Pooh, Red Canzian, coordinato da Alessandro Fagiuoli, docente di violino. L'artista è idealmente salito in cattedra per raccontarsi, raccontare cos'è la musica e cosa rappresenta per lui al punto da farne una ragione di vita. L'incontro è scivolato via tra le domande degli studenti che hanno voluto approfittare di questo imperdibile momento per "rubare" al musicista ogni segreto, ogni suggerimento e insegnamento. Dopo lo scioglimento del gruppo con 50 anni di carriera, Red Canzian, tra un impegno musicale e l'altro, incontra spesso gli studenti perché, dice, «non si smette mai di imparare. Anche se sono dalla parte di chi racconta la sua esperienza, ho ancora voglia di imparare. Ed è quello che ho voluto trasmettere ai ragazzi: la vita è fatta di sogni e progetti, bisogna avere ancora voglia di imparare e dai ragazzi si impara molto».

TANTI ANEDDOTI

L'artista ha esordito raccontando la storia della sua carriera, tra aneddoti e ricordi, ripercorrendo gli inizi in un'Italia che si stava riprendendo dopo la guerra e si affacciava al boom economico, dalle prime esibizioni alle serate nelle balere, fino alla svolta con la nascita dei Pooh. «In due ore si è creato uno spirito incredibile con questi ragazzi perché non è facile per un musicista che ha cominciato la sua carriera negli anni '60 arrivare al cuore di Millenials e riuscire a catturare la loro attenzione dice Red - invece è stato un dialogo bello, entusiasmante fatto di domande intelligenti ma soprattutto di grande attenzione nell'ascoltarmi. Ho raccontato loro cosa serve per riuscire a fare qualcosa nella musica e in generale nella vita: bisogna crederci e credere nei propri sogni, avere costanza e fiducia che qualcosa domani sia migliore di oggi». Sul rapporto tra la musica e la scuola, l'artista ha sottolineato che «la musica suscita emozioni, arriva al cuore; la musica è passione, riflessione, studi e sacrificio. E meno male che c'è una scuola come questa dove si fa e si insegna musica. Credo che la musica dovrebbe essere una materia scolastica importante quanto l'italiano e la matematica. La musica è fondamentale per far crescere delle persone perbene; il più grande insegnamento della musica è quello di imparare ad ascoltare gli altri e in una società come la nostra dove a volte non c'è nemmeno il tempo di leggere un messaggio di due righe perché è troppo lungo e non si ascolta più nessuno, insegnare ai ragazzi ad ascoltare il prossimo è una delle cose più preziose che possiamo regalargli. Oggi è stato particolarmente bello perché finalmente abbiamo potuto parlare di musica: si è parlato di rock, pop, di musica dei Pooh, di ricerca sonora e di tutto quello che fa parte della composizione. Il lavoro dell'artista è quello di pensare e di creare della musica e di vivere le emozioni che la musica può dare».

A sorpresa, poi, i ragazzi hanno chiesto a Red di cantare una sua canzone e lui li ha accontentati: «Quando c'è l'amore per il proprio mestiere e senti lo stesso amore dall'altra parte nel farti la richiesta, mi sono emozionato». E come ci si allena con il corpo, anche per costruire una carriera duratura c'è bisogno di palestra e preparazione: «Esercitandoci a suonare nelle balere e capire cosa e come si sta sul palco, e cosa il pubblico voleva, cosa gli piaceva e cosa no, abbiamo fatto esperienza. Solo con lo studio, l'impegno, la preparazione, i sacrifici, si costruisce una carriera duratura». La lectio di Canzian si è conclusa con la coinvolgente esibizione di una band degli studenti della scuola che ha suonato uno dei più grandi successi dei Pooh, "Chi fermerà la musica", un'interpretazione che ha incantato conquistato anche l'artista.