Coronavirus Veneto. La diretta di Luca Zaia oggi, 1 maggio festa dei lavoratori

La diretta di oggi, venerdì 1 maggio, del governatore del Veneto Luca Zaia . I principali argomenti toccati oggi dal presidente della Regione nel giorno della festa dei lavoratori.

Il bollettino

Oltre 361mila tamponi eseguiti, 18.098 i positivi +138 rispetto a ieri, i ricoverati sono 1.087, terapie intensive 110, 4 in meno rispetto a ieri, ci avviciniamo al 100. 237 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva ma non covid. I dimessi 2.641: calano i ricoveri, calano le terapie intensive e aumentano le dimissioni.

Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

Ecco cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare il contagio e predisporre le riaperture.

Le linee guida del comitato tecnico nazionale

Si stanno definendo le linee guida. A livello nazionale vogliono capire quali siano gli indicatori per decidere le misure da adottare. Sui tamponi abbiamo già depositato un piano che riteniamo possa diventare operativo in pieno a settembre, arrivando a 30mila tamponi al giorno. Vorremmo farne anche di più per questo vogliamo acquistare altre tre macchine e dotare Treviso, Vicenza e Venezia dei macchinari che sono già a Padova e Verona sta acquistando: se ci riuscissimo arriveremmo a 50mila tamponi al giorno. E' un progetto molto ambizioso. In più abbiamo un certo numero di nuovi test rapidi con attendibilità oltre il 90% da testare in Veneto: forse sono già arrivati e li sperimenteremo.

Zaia contesta il comitato tecnico scientifico

Noi auspichiamo che i parametri del comitato siano obiettivi: si parla del numero dei contagiati, beh, vanno parametrati al numero di tamponi, altrimenti il più virtuoso sarà penalizzato, l'ho contestato e spiegato al comitato tecnico scientifico.

Videoconferenze a oltranza fra Regione e Roma

Abbiamo parlato di riaperture e ordinanza, spero si capisca che le nostre ordinanze non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare il principio di buonsenso alle regole. Noi non vogliamo fare polemiche politiche o prove muscolari, non ci sembra che sia il caso né il periodo. Non ritiriamo le ordinanze, le rinnoveremo nell'ottica di trovare un percorso comune con quello che stabilisce il Governo. Vi faccio un esempio, tra le contestazioni c'è la vendita di fiori e piante nel mercato all'aperto, oltre alla vendita degli articoli per bambini, se la contestazione è questa rispetto alla mole di lavoro fatto, direi che siamo a buon punto.

1milione e 200mila lavoratori al lavoro dal 4 maggio

Minori, resta sospeso questo problema, continuiamo a dire che una misura urgente e straordinaria serva immediatamente per le famiglie. Al ministro della Scuola faccio l'appello di attivare ogni misura immaginabile, al Governo per il congedo parentale e bonus baby sitter, e noi siamo disponibili a mettere in piedi un network di scuole paritarie e altre strutture per creare una rete sociale di gestione dei minori quando i genitori lavorano. Credo sia un atto di civiltà.

Le riaperture

La situazione è in progress, stiamo discutendo sulle modalità da attuare e le scelte da portare avanti dal 4 maggio in poi. Tutto il mondo del servizio alla persona, quello della ristorazione, dei bar, degli hotel è in grande diffioltà, come quello del divertimento (discoteche, spettacolo...), il Veneto perde circa 50mila posti di lavoro, molti anche stagionali, per non pensare al mondo del turismo è quello che soffre ancora di più: dei 50mila posti persi, 35mila sono nel settore turistico. E da una parte vediamo il corridoio turistico dalla Germania alla Croazia, e poi l'indicazione ai tedeschi di non programmare ferie fino al 15 giugno: dobbiamo fare promozione turistica.

Il primo maggio - festa del silenzio per Zaia

Oggi 1° maggio, festa del lavoro, è un'altra ricorrenza che ci ritroviamo a vivere in silenzio.

Dovremmo ricordare la storia dei lavoratori e delle lavoratrici, delle lotte per il riconoscimento dei loro diritti, le tutele conquistate grazie a stagioni di battaglie e di compromessi, l’impegno di storiche organizzazioni sindacali e di sindacalisti carismatici, come Giuseppe Di Vittorio e Tina Anselmi, le trasformazioni dell’economia globale che stanno mettendo in crisi la qualità del lavoro. E invece oggi le piazze saranno vuote e in questo strano Primo Maggio prevarrà il silenzio...



Settore turistico al collasso, e l'Italia resta immobile

