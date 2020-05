Coronavirus Veneto, 5 vittime nella notte. Ci sono 6.572 persone ancora in isolamento domiciliare

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del primo maggio 2020 alle ore 8. Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it. I dati sono raffrontanti con quelli del bollettino delle 17 del 30 aprile 2020.

I dati aggiornati alle ore 8 dell'Azienda Zero Regione Veneto. Cinque persone sono morte nella notte negli ospedali della nostra regione, il totale dei decessi per Coronavirus sale così a 1479 vittime. I positivi sono 18.098 (+84 rispetto al bollettino di ieri sera). In isolamento ci sono 6572 persone, 1087 sono i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 110 in terapia intensiva.

Coronavirus, test sierologici servono: ci sono anticorpi IgG in tutti i malati I test sierologici per il nuovo coronavirus servono, eccome. Perché con molta probabilità il 100% delle persone colpite da Covid-19 presentano gli , cioè quelli prodotti durante la prima infezione e che dovrebbero proteggere a lungo termine. È la buona notizia che ha ufficializzato uno studio della Chongqing Medical University, in Cina, rilanciato subito sui social dal virologo Robero Burioni.

Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 11:11

