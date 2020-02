La Mappa del contagio a Nordest DIRETTA Veneto: 27 casi di positività, in Friuli test su ragazza di Lignano Sabbiadoro. Famiglia di 3 persone infetta in Trentino

Coronavirus, i casi di contagio in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quello che sta succedendo a Nordest ve lo racconta in diretta il Gazzettino. Mappa del contagio aggiornata in tempo reale.



VENETO

Coronavirus in Veneto . I casi accertati di positività al Covid-19 sono saliti a 27. La Regione Veneto ha attivato il numero verde 800462340 per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus.

TRENTINO ALTO ADIGE

Coronavirus in Trentino . Tre turisti lombardi sono risultati positivi al coronavirus in Trentino. La famiglia, di tre persone, è stata trasportata in ambulanza dalla località turistica trentina dove erano in vacanza fino ad un ospedale lombardo. La famiglia, originaria di Soresina, nel Cremonese, che era in vacanza in Trentino è stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La famiglia alloggiava in un appartamento: i tre hanno accusato febbre tra i 37 e i 38 gradi e i test hanno rivelato la positività al coronavirus. Si è in attesa delle contro analisi dell'ospedale Spallanzani.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Coronavirus in Fvg . L'attenzione delle autorità sanitarie del Friuli Venezia Giulia è concentrata intorno al caso di una ragazza di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, le cui condizioni di salute avrebbero insospettito i sanitari. La giovane è stata sottoposta più volte a test di varia natura, tra cui il coronavirus, ma il responso in merito è atteso per domattina. Sul caso non sono trapelate altre notizie.

