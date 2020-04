La nuova ordinanza del Veneto di oggi, 27 aprile 2020 Cosa cambia Tutte le novità

Coronavirus, nuova ordinanza in Veneto il 27 aprile 2020. Le novità e cosa cambia. Ad annunciare le nuove misure in conferenza stampa il presidente della Regione Luca Zaia.



Nuova ordinanza in Veneto: cosa cambia

Consentito lo spostamento individuale per attività motoria in tutto il territorio comunale, con obbligo distanza ed evitare gli assembramento, con uso di mascherine e guanti o mantenendo l'igiene. Consentito per i residenti in regione lo spostamento sul territorio per raggiungere seconde case di proprietà o imbarcazioni di proprietà, per lavori di manutenzione. Ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo senza l'uscita dei passeggeri. Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro. Distanziamento di un metro e copertura di un metro, guanti e gel disinfettante. Restano in vigore le altre ordinanze, salvo i cambiamenti disposti da questa.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA