Coronavirus Veneto, la diretta di oggi di Luca Zaia: «Dal 4 maggio rivoluzione negli ospedali». Quell'audio choc su Whatsapp

La diretta di oggi, mercoledì 29 aprile, del governatore del Veneto Luca Zaia . Ieri la Regione ha inviato una lista di domande e risposte dei cittadini in merito ai dubbi sulle ordinanze emanate (LEGGI).

Il bollettino

Coronavirus in Veneto. I dati aggiornati segnalano 29 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei deceduti dall'inizio della crisi a 1437, dei quali 1124 in ospedale. In isolamento ci sono attualmente 7099 (-192) persone compreso l'isolamento fiduciario di chi arriva dall'estero. Positivi sono 17.825 (+117). I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.042 (-25) e le persone in terapia intensiva sono 114 (-9). Dimessi 2.719 (+211), mentre i guariti complessivi sono 8.019. È il bilancio alle 8 di questa mattina di Azienda Zero-Regione Veneto... (LEGGI TUTTO)

Il "re delle discoteche" della Marca e di Jesolo: «Urgente aprire almeno pizzerie e piscine»



Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta oggi. I temi più rilevanti. Negli ospedali del Veneto e nelle cliniche private cambia tutto dal 4 maggio.

Tamponi, novità in arrivo

337.907 tamponi eseguiti ad oggi, abbiamo un piano di rafforzamento dei test per arrivare a 30mila tamponi al giorno. Ma stiamo cercando il modo di andare anche oltre.

I decessi per Covid-19 - Audio choc su Whatsapp

Girano audio su Whatsapp che sono imbarazzanti, sulla strategia presunta di aumentare il numero dei morti da parte della Regione Veneto, chi lo ha diffuso ne risponderà, si tratta di un audio non veritiero.

Anci Veneto e sindaci

Ho visto il documento di sostegno nell'approccio alla Fase 2 per il premier, nel quale i sindaci sostengono la Regione. Li voglio ringraziare.

Il lockdown non esiste più: le strade sono piene di camion, furgoni e lavoratori che si spostano, questo per le misure del Governo. L'apertura è un bene, sottolineo, ma non perché la Regione abbia fatto aperture estreme con le nostre ordinanze.

Mascherine

Molti ragazzi mi segnalano che ci sono casi di persone che non hanno ancora capito che la mascherina è d'obbligo e fondamentale per proteggersi. Investiamo sulla sicurezza per i cittadini in primis.

Il tetto per la riapertura

Stiamo cercando di fissare un numero oltre il quale non si può riaprire, si tratta di un numero legato a contagio e terapie intensive, ci stiamo lavorando, non pensate che sia finita. Il pericolo della reinfezione è reale, siamo sempre a rischio di nuovi focolai e non crediamo che il virus se ne sia andato.

La sfida

Fare in modo che non ripartano focolai, quindi la mascherina che copra naso e bocca, questo è il minimo per proteggersi.



Covid, rivoluzione negli ospedali veneti

Ieri approvato il piano di riapertura degli ospedali ma cambia il modo di accesso: mascherina obbligatoria, porte di ingresso saranno diminuite. La filosofia è quella di mettere in sicurezza i cittadini. I ricoverati verranno tamponati. Ai cittadini chiedo di valutare fino in fondo il fatto che in ospedale virus e batteri sono più presenti, quindi in ospedale si deve accedere solo in caso di necessità: a trovare il parente si andrà da soli, non in comitiva.

L'assessore Lanzarin spiega il piano ospedali

RIprendono le attività come era la struttura pre emergenza Coronavirus. L'ospedale, come le case di riposo, è un luogo dove il virus entra con facilità: organizzazione, accessi e predisposizione deve cambiare.

Accessi

Bisogna limitare gli accessi, due per ospedale, presidiati dal personale sanitario che misura la febbre e si accerta della presenza dei dispositivi guanti e mascherine. Ci saranno mascherine per i visitatori.

Spazi

Visite su prenotazione, dilazionate, ogni 15 minuti, con la possibilità di portare solo un accompagnatore quando necessario, altrimenti il paziente deve arrivare da solo.

Prenotazioni

Andranno fatte da repoto, evitando aggregazione davanti ai cup.

Ricoveri

Sì ai ricoveri programmati. Chi arriva dal Ps si passa dal Triage separato, si verificano i sintomi: se hanno sintomi fanno un percorso separato, altrimenti un altro ma sempre muniti di dispositivi.

Tampone prima del ricovero

Prima di qualsiasi ricovero predisponiamo il tampone, 1600 al giorno sono quelli che abbiamo previsto con questa operazione. Mentre la persona aspetta l'esito del tampone la persona non sarà ricoverata in reparto ma verrà predisposto uno spazio isolato per attendere il risultato ed evitare l'entrata in reparto di persone positive al Coronavirus. Non dobbiamo avere focolai che nascono in ospedale.

Interventi chirurgici

Un giorno prima dell'operazione il paziente farà il tampone, dopo il risultato verrà effettuata l'operazione.

Visite specialistiche

Erano state sospese. Incentiviamo il più possibile le visite a distanza.

Covid Center, cosa succede?

Cercheremo di farli tornare alla normalità, con una programmazione puntuale. La parte ambulatoriale riprenderà già dalla settimana prossima.

La nuova ordinanza del Veneto 27 aprile 2020 Cosa cambia SCARICA IL PDF



Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA