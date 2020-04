Coronavirus in Veneto: diminuiscono i ricoverati e sono 8.019 i guariti. Altri 29 morti in 24 ore

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 29 aprile 2020. Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.

I dati aggiornati segnalano 29 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei deceduti dall'inizio della crisi a 1437, dei quali 1124 in ospedale. In isolamento ci sono attualmente 7099 (-192) persone compreso l'isolamento fiduciario di chi arriva dall'estero. Positivi sono 17.825 (+117). I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.042 (-25) e le persone in terapia intensiva sono 114 (-9). Dimessi 2.719 (+211), mentre i guariti complessivi sono 8.019. È il bilancio alle 8 di questa mattina di Azienda Zero-Regione Veneto.

Il pezzo verrà aggiornato in giornata man mano che verranno diffusi dati più dettagliati. Di seguito una riproduzione del bollettino delle ore 8 del 29 aprile.

Le vittime negli ospedali di ieri: 4 morti all'ospedale di Belluno, 2 all'ospedale di Verona Borgo Roma, 2 all'ospedale di Dolo, 2 all'ospedale di Vicenza, 2 a Peschiera, 1 all'Azienda ospedaliera di Padova, 1 a Mestre, 1 a Trecenta, 1 a Schiavonia, 1 a San Bonifacio, 1 a Villafranca.

Ecco i cluster di ieri



Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

28 Aprile

Padova 1173 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 2341 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 5 contagiati attualmente positivi, 80 negativizzati virologici

Treviso 1107 contagiati attualmente positivi, 1124 negativizzati virologici

Venezia 818 contagiati attualmente positivi, 1400 negativizzati virologici

Verona 2926 contagiati attualmente positivi, 1227 negativizzati virologici

Vicenza 1427 contagiati attualmente positivi, 965 negativizzati virologici

Belluno 655 contagiati attualmente positivi, 334 negativizzati virologici

Rovigo 272 contagiati attualmente positivi, 123 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 169 contagiati attualmente positivi, 105 negativizzati virologici

Assegnazione in corso: 49 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

