Zaia, dal 4 maggio attività sportiva e ciclistica solo nel proprio Comune

VENEZIA - Da lunedì 4 maggio in Veneto si potrà svolgere attività sportiva, inclusa quella ciclistica, solo all'interno del Comune di residenza. Lo ha anticipato oggi nella diretta Facebook il governatore Luca Zaia annunciando questo punto relativo all'attività sportiva individuale che sarà contenuto nella sua prossima ordinanza in arrivo per domenica 3 e che disporrà dunque diversamente rispetto a quanto prevede il Dcpm del Presidente del Consiglio. La limitazione resterà in vigore almeno per una settimana. L'uso di mascherina e guanti resta obbligatorio.