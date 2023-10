Strage del bus: i feriti migliorano, ma cinque restano in condizioni critiche. Stasera veglia di preghiera con il Patriarca

MESTRE - Attualmente risultano ricoverati negli ospedali del Veneto 15 pazienti coinvolti nell'incidente del pullman a Marghera. Dieci di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), quattro nei reparti di chirurgia, uno in pediatria. Si tratta di 12 pazienti adulti (7 donne, 5 uomini) e tre minori (2 bambine, 1 bambino).

Dei 10 ricoverati in intensiva 9 sono adulti e uno è un minore. Quanto alla nazionalità, vi sono 6 ucraini, 5 tedeschi, un francese, 2 spagnoli, un croato.

All'Ospedale di Mestre sono ricoverati 5 pazienti, tre di nazionalità ucraina (di 43, 40 e 39 anni), 2 di nazionalità tedesca (di 28 e 27 anni). Un paziente è in condizioni critiche, due in condizioni discrete e due in decorso regolare. All'Ospedale di Dolo sono in cura un paziente di nazionalità francese di 21 anni, le cui condizioni sono migliorate. All'Ospedale di Mirano vi è un paziente croato di 24 anni, le cui condizioni sono migliorate: verrà dimesso oggi dalla terapia intensiva. All'Ospedale di Treviso: sono ospitati 5 pazienti, di cui tre di nazionalità tedesca (di 4 e 13 anni) e un adulto di 33, uno spagnolo 50enne, e un'ucraina di 33 anni. Per tre pazienti il decorso è regolare, uno è migliorato mentre uno resta in condizioni critiche. Infine all'Ospedale di Padova sono ricoverati 3 pazienti, due di nazionalità ucraina di 29 e 4 anni e una donna spagnola di 52 anni. Tutte e tre sono in condizioni critiche. Sono state nel frattempo identificate le ferite che ieri erano ancora senza un nome. Si tratta di due donne: una di nazionalità tedesca; una di nazionalità ucraina.

Una veglia di preghiera per le vittime e i feriti nell'incidente all'autobus è stata organizzata per stasera, 5 ottobre, dal Patriarcato di Venezia nella chiesa del Sacro Cuore, in via Aleardi a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. «Ci raccoglieremo in preghiera - informa una nota - per le vittime della tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio in particolare». La Veglia sarà presieduta dal Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia.