Mestre, bus sfonda la recinzione del cavalcavia Vempa, precipita sui cavi dell'elettricità e prende fuoco. Ci sarebbero vittime

MESTRE - Bus in fiamme a Mestre. È successo verso le 20 in via Elettricità, in prossimità del cavalcavia Vempa. Le informazioni non sono ancora chiare ma sembrerebbero esserci delle vittime.

Secondo le prime notizie il bus ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa, è precipitato sui cavi dell'elettricità e ha preso fuoco.

Coinvolta anche la linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e alla polizia.