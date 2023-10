Tragedia del bus di Mestre, raccolta vestiti per i ricoverati a Treviso ma l'Usl avverte: «Non donate, non è autorizzata»

Tragedia del bus di Mestre, raccolta indumenti non autorizzata per le persone ricoverate nell'ospedale Cà Foncello di Treviso. A diramare l'avviso di fare attenzione è la stessa Usl 2 Marca Trevigiana e lo fa attraverso il proprio profilo Facebook istituzionale. «E' in corso un'iniziativa di raccolta indumenti a favore delle persone ricoverate a Treviso non autorizzata dalla Direzione sanitaria - si legge nella nota - Si invita pertando a diffidare di tale raccolta e a non supportarla.

L'azienda si riserva di intraprendere qualsiasi iniziativa al fine di bloccare tali speculazioni nel pieno rispetto di quanto accaduto»