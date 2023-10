Strage del bus di Mestre. Dolore e sgomento al campeggio "Hu" dove alloggiavano i passeggeri morti. Ma le navette riprendono il servizio

MESTRE - Silenzio e dolore, sgomento per il terribile incidente che ha ucciso 21 persone e ne ha ferite altre 15, sul cavalcavia di Mestre. È l'aria che si respira da ieri allo «Hu Camping», campeggio situato a Marghera, all'imbocco della statale Romea, dove i circa 40 ospiti stavano rientrando da Venezia, usufruendo del servizio di navetta affidato dalla struttura alla società La Linea. Qui l'aria di vacanza sembra un ricordo anche se il servizio di navetta è ripreso e gli altri ospiti proseguono il loro soggiorno: fanno spola con Venezia, città da sogno tra calli e canali.

La corsa "maledetta"

I familiari di vittime e feriti non ci sono: i primi impegnati nelle strazianti formalità dell'identificazione dei loro cari ormai irriconoscibili, i secondi negli ospedali a cercare notizie sui parenti. Ieri sera la reazione di sconcerto per l'accaduto ha fatto sì che non si sapesse quali erano gli ospiti in uscita, e quindi di risalire ai turisti effettivamente saliti su quella navetta. Nel frattempo i clienti - in maggioranza stranieri - hanno continuato a entrare e uscire senza controlli precisi. La polizia ha così acquisito il registro delle presenze del campeggio, per incrociare i dati su chi c'era e chi no. I turisti più nottambuli hanno saputo solo al rientro che c'era stata la sciagura, alcuni avevano deciso di prendere la corsa successiva a quella "maledetta", e fortunatamente si sono salvati.

Il campeggio "Hu"

È una struttura «storica» e molto conosciuta nella terraferma Venezia lo «Hu Camping», sorto negli anni '70 in una zona vicina alle grandi arterie stradali e autostradali del Nordest; una volta si chiama «Jolly» ed era noto per le sue case mobili e per una bella piscina, dove i bambini andavano a imparare a nuotare.