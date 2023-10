Tragedia del bus a Mestre, c'è anche il turismo dell'orrore: a piedi dagli hotel al cavalcavia per fare foto

MESTRE (VENEZIA) - Dopo la tragedia del bus a Mestre, avvenuta martedì 3 ottobre, è cominciato il via vai di persone sul luogo dell'incidente. Ci sono cittadini che hanno portato fiori per le vittime, ma ci sono anche quelli che si sono presentati di primo mattino con i telefonini per riprendere quel che restava dell'incidente.

Sono stati molti i turisti che si sono voluti affacciare, prima dell'arrivo dei tecnici per i rilievi ufficiali, per rubare uno scatto macabro del luogo della tragedia. A pochi passi dal cavalcavia incriminato, infatti, sorgono molti alberghi, uno a fianco all'altro, nati negli ultimi anni per incrementare la disponibilità di posti letto a Mestre.