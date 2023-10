Immagini choc: spunta il VIDEO delle telecamere con la tragedia in diretta. Oltrepassa un pullman e poi la sterzata

MESTRE - Le immagini choc delle telecamere che riprendono la tragedia in diretta alle ore 19, 38 minuti e 20 secondi di ieri sera 4 ottobre. Si vede l'autobus bianco elettrico "La linea" che procede normalmente su Rampa Rizzardi a Mestre, poi oltrepassa un pullman che corre nella corsia alla sua sinistra e dopo eccolo riapparire mentre sterza improvvisamente e precipita con la parte anteriore nel baratro che si apre sotto il cavalcavia dopo aver sfondato il guardrail.

Fino a pochi istanti dal terribile volo nulla faceva presagire il dramma che si sarebbe consumato pochi secondi dopo.

Solo per un istante scompare dal video l'immagine dell'autobus, proprio nel momento in cui sta superando un altro pullman che procede nella corsia di marcia parallela alla sua, per poi comparire nuovamente con il muso che ha già sfondato il guardarail per poi cadere nel vuoto in quel terribile e mortale salto di trenta metri costato la vita a 21 persone. Un bilancio delle vittime ancora provvisorio perché delle quindici persone ferite alcune sono in gravi condizioni.