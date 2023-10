Pullman precipitato a Mestre, il video degli ultimi istanti: il mezzo che rallenta, frena e (quasi fermo) sfonda il guard rail

Cosa è successo negli ultimi istanti? Spunta un video che potrebbe chiarire la tragedia di Mestre.

Bus precipitato a Mestre, chi sono gli 11 feriti identificati (molti sono gravi): la coppia spagnola e i due minori austriaci

L'inchiesta

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla strage. «Allo stato non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti», ha detto il procuratore Bruno Cherchi, annunciando che oggi verrà disposta un'attività medico-legale «sia per attività ordinaria di controllo sia anche perchè possiamo immaginare che vi sia qualche soggetto privo di documenti e dobbiamo provvedere ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'identificazione».

L'ultimo video

Tra le ipotesi che si stanno vagliando sulle cause dell'incidente c'è quella di un malore dell'autista.. «L'autobus era nuovo e lui era bravo» sostiene Massimo Fiorese, amministratore delegato de La Linea. Un video diffuso sembra suffragare l'ipotesi di un malore: «si vede il pullman, un mezzo molto pesante perché elettrico - dice Fiorese - poco prima di cadere dal cavalcavia. Il mezzo arriva, rallenta, frena. È quasi fermo quando sfonda il guard rail».