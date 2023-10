Mestre. Come cambia la viabilità sul cavalcavia superiore di via della Libertà dopo l'incidente del bus: l'ordinanza del Comune

MESTRE - A seguito del grave incidente stradale è stata emessa un'ordinanza del Settore Mobilità e Trasporti e Area Lavori pubblici del Comune di Venezia che regola la viabilità sul cavalcavia superiore di via della Libertà a Mestre. In partcolare, il provvedimento dispone la riduzione ad una corsia attualmente in corso sul cavalcavia superiore per interventi di adeguamento normativo a dopo l’intersezione con le corsie provenienti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo. Sul tratto sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Inoltre, si inibisce, anche fisicamente, la possibilità per i veicoli percorrenti le corsie di circolazione provenienti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo di immettersi sul cavalcavia superiore per dirigersi verso la tangenziale.

Per quanto riguarda circolazione sulle corsie di rampa Rizzardi dirette verso via F.lli Bandiera o verso via Durando, è così regolata: la corsia esterna dedicata ai veicoli provenienti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo e la corsia interna dedicata ai veicoli provenienti dal cavalcavia superiore.

Si disattivano anche le paline semaforiche site sulle corsie di circolazione di cui ai punti 2 e 3 e si segnalano le seguenti deviazioni ed itinerari preferenziali per la tangenziale e l’autostrada:

Verso Venezia e la nuova rotatoria sita tra via delle Industrie e il vecchio sedime di via della Libertà per i veicoli provieniti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo;

Verso via Torino, la nuova rotatoria sita sul ponte di via Torino e la nuova rotatoria sita all’intersezione con via della Industrie i veicoli provenienti da Corso del Popolo, da via Torino e da viale Ancona;

Verso via Forte Marghera e San Giuliano per i veicoli provenienti dal Piazza Barche o da Corso del Popolo;

Verso via Cà Marcello, via Torino, la nuova rotatoria sita sul ponte di via Torino e la nuova rotatoria sita all’intersezione con via della Industrie per i veicoli provenienti da via della Stazione;

Verso Venezia la nuova rotatoria sita tra via delle Industrie e via della Libertà per i veicoli provieniti dal via Cappuccina;

L'ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al 16 marzo 2024.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.