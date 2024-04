Darsena Dec di Mestre all'asta, prezzo base 3milioni e 622mila euro. La speranza dei diportisti: tornare in possesso delle proprie barche

MESTRE - Si partirà da una base d'asta di 3 milioni 622mila euro per aggiudicarsi la Darsena Dec, il capannone che si affaccia sul Canal Salso che vanta decine di clienti diportisti. È stata depositata ieri la perizia che ha stabilito il valore dell'immobile che rappresenta il "pezzo forte" dei beni immobiliari dalla cui vendita si conta di saldare, almeno in parte, i creditori della Immpart, la società che apparteneva ai fratelli Danieli dichiarata fallita lo scorso ottobre.

Darsena all'asta

Con la determinazione del valore della darsena è stato possibile fissare l'asta, in programma il 6 giugno prossimo, per l'aggiudicazione della darsena. La vendita riguarderà il capannone da 4.594 metri quadrati con relativi pontili, banchine e posti auto e i beni mobili in essa contenuti, per una base di 3,6 milioni di euro, con un'offerta minima che partirà da 2,7 milioni.

Con il ricavato dell'asta il curatore fallimentare, il commercialista Marcello Dalla Costa, conta di recuperare almeno un quinto del "buco" da 24,2 milioni di euro vantati dai creditori, ovvero il Comune di Venezia per l'Imu non versata, Amco spa, società che ne ha rilevato i crediti deteriorati, e l'Agenzia delle Entrate per vari tributi.

I proprietari delle barche

Iscritti fra i creditori ci sono anche numerosi fornitori e molti proprietari di barche che avevano pagato in anticipo il costo del rimessaggio delle barche all'interno della darsena. Prima del "crac" erano circa 400 i diportisti che avevano la propria barca ospitata all'interno della darsena, e che con l'aggiudicazione del bene potrebbero tornare presto in possesso dei propri natanti. Al momento della dichiarazione del fallimento, infatti, erano stati posti i sigilli al capannone, rendendo impossibile il recupero delle barche a quanti non erano riusciti a farlo in precedenza.

Per evitare sorprese il curatore fallimentare ha provveduto nel frattempo ad assicurare il ervizio di vigilanza e l'illuminazione notturna della darsena, per evitare eventuali intromissioni.