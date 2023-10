MESTRE - La Linea Spa è la società proprietaria dei 21 bus elettrici della cinese Yutong acquistati nel 2020, al costo di 500mila euro l’uno, per effettuare servizi pubblici di linea per conto di Actv e vari committenti privati. È nata nel 2000 e oggi rappresenta il principale gruppo privato nel settore del trasporto persone su gomma in Veneto, effettuando servizi di noleggio con conducente, servizi atipici e servizi di trasporto pubblico locale, gestione aree di sosta, oltre a servizi di pulizie industriali. Il presidente è Fabio Sacco, l’amministratore delegato è Massimo Fiorese.



IN LAGUNA

Sacco è anche presidente di Alilaguna, la società fondata nel 1999 per il trasporto pubblico operato da un privato nella laguna di Venezia; fino al 2014 è stata partecipata per il 30% da Actv, ed oggi, con una flotta di 75 barche, gestisce in concessione dal Comune di Venezia i servizi aggiuntivi di navigazione lagunare della rete urbana di Venezia, collegando l’Aeroporto e il Terminal Crociere con il centro di Venezia, il Lido e Murano. Fiorese è anche presidente di Martini Bus, società con sede in via Mutinelli vicino al palasport Taliercio, che dal 1968 opera nel settore del trasporto turistico su gomma noleggiando autobus, minibus e automobili. La Linea Spa e Martini Bus sono in pratica la stessa cosa, solo che per legge i servizi turistici e di linea devono avere una contabilità separata. Il gruppo Fiorese e Alilaguna Spa di Fabio Sacco sono i principali azionisti de La Linea, avendo rilevato nei mesi scorsi anche le quote di Ferrovie Nord Milano, e avendo come altro socio minore Eurobus (col 6,27%), un consorzio di imprese di Verona. Con circa 280 dipendenti La Linea lavora per Actv e poi effettua servizi turistici di navetta e trasporto pubblico un po’ in tutto il Veneto e Friuli, spostandosi però anche nelle altre regioni d’Italia. Tramite Powerbus Srl, società che effettua attività di trasporto di ogni genere e ha il 22,73% de La Linea ma sempre di proprietà di Fiorese e Sacco, il Gruppo è anche uno dei due importatori e concessionari per l’Italia dei bus cinesi Yutong, con i quali La Linea si è assicurata il 10% dei servizi di linea di Actv. Come importatore di Yutong aveva anche partecipato alla gara per la fornitura di una novantina di bus elettrici ad Avm/Actv da impiegare in terraferma, a partire dai prossimi anni, ma è stata battuta da Solaris Italia, dell’azienda polacca che dal 1999 produce autobus, filobus, pullman e tram e che dal 2018 è stata comprata dalla spagnola Caf; Solaris ha anche fornito ad Avm i 30 bus elettrici del Lido di Venezia. La Linea Spa possiede pure il 15,22% di Atvo, l’azienda di trasporto pubblico del Veneto Orientale. A La Linea, insomma, fanno capo tutte le attività nel settore dei trasporti di Massimo Fiorese e Fabio Sacco, quest’ultimo entrato anche nel business dei taxi in laguna di Venezia.



LA BATTAGLIA

Un gruppo potente che nemmeno il colosso mondiale City Sightseeing, quello che trasporta turisti sui bus a due piani in giro per le maggiori città, è riuscito a scalfire: anni fa si era presentato a Venezia, assieme a Blue Ferries e Lauro/Cooperativa portabagagli, con l’intento di vincere l’affidamento del 10 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea in acque lagunari, un ricco boccone da almeno 180 milioni di euro per 9 anni di affidamento, soprattutto per i collegamenti con l’aeroporto, ma dopo battaglie, ricorsi e controricorsi, e accuse a Comune ed “Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale e ottimale omogeneo di Venezia” di prendersela comoda ignorando diffide e inviti ad ottemperare, Alilaguna è rimasta saldamente in sella.