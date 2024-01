PORDENONE - Il fattore “moda” è ormai alle spalle. Adesso contano soprattutto i numeri. I dati e i grafici. E più che altro gli studi, che hanno in mano i pro e i contro di quella che tempo fa sembrava una strada tracciata, quasi inevitabile. E invece adesso le principali aziende del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia sembrano aver svoltato, dicendo un sostanziale addio all’elettrico per abbracciare altre soluzioni. E i numeri parlano chiaro: tre autobus funzionanti a Udine, zero a Pordenone. E per il futuro si cambia: spazio ad altri combustibili.