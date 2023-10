Strage del bus, la famiglia di Alberto Rizzotto nomina un consulente: «Saremo presenti su tutti i fronti». Chi sono gli esperti

MESTRE/VAZZOLA - La famiglia di Alberto Rizzotto, l'autista 40enne morto con altri 20 passeggeri nell'incidente del bus a Mestre, ha nominato un proprio consulente per le perizie che la Procura ha disposto sulle barriere e sullo stesso cavalcavia dello schianto. «Saremo presenti in tutti i fronti - spiega il legale della famiglia, Francesco Stilo - Anche egli attende le nuove disposizioni degli inquirenti per le perizie sul mezzo e sulla scatola nera, dove comunque vi saranno consulenti della famiglia della vittima. È un'attività complessa perché la vicenda ha tanti aspetti da verificare ed approfondire» ha aggiunto. Per il sedime e guardrail è stato indicato l'ing. Marco Battilana, mentre per l'autopsia sul corpo di Rizzotto, svolta a Padova, era già stato indicato il dottor Roberto Rondinelli, di Padova.