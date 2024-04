TRIESTE - Medici legali impegnati a ballare e a divertirsi sulle note del "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto, mentre si tagliano cadaveri e parti di essi. Sarebbe accaduto nell'aula di dissezione anatomica del campus universitario di Malta, sembra durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale.

Il video sui social

Fa molto discutere il video che in queste ore è diventato virale sui social network in cui si riconoscono professori di note università italiane impegnati a ballare, cantare e riprendere con il telefono il convivio durante lo svolgimento di esami autoptici - propagandati sul web come un'innovativa sessione di "Live Autopsy" - da parte di un gruppo di colleghi che si vedono nella medesima aula didattica e che paiono accennare a loro volta alcuni passi di danza. Il video è giunto sui dispositivi anche di numerosi medici legali di altre facoltà i quali hanno chiesto una formale presa di posizione, prima sulla veridicità del filmato e, quindi, su eventuali provvedimenti disciplinari, da parte del ministro della salute, Orazio Schillaci e del presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli.

La crew di medici legali riuniti a Malta

Al Department of Anatomy della Facoltà medica maltese una crew di professionisti medico legali provenienti da diverse università italiane per esercitarsi e tenere lezioni a piccoli gruppi di studenti. Secondo quanto riportato dal sito web della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazione, a Malta la squadra di lavoro era rappresentata dai Prof. Emanuele Cépasso (Università “Federico II” di Napoli), Prof. Giovanni Cecchetto (Università degli Studi di Padova), Prof. Stefano D’Errico (Università degli Studi di Trieste), Prof. Cristian D’Ovidio (Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti), Prof. Massimiliano Esposito (Università “Kore” di Enna), Prof. Paolo Fais (Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna), Prof. Alessandro Feola (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Prof. Mauro Pesaresi (Università Politecnica delle Marche), Dott.ssa Sara Sablone (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Prof.ssa Monica Salerno (Università degli Studi di Catania), Dott.ssa Camilla Tettamanti (Università di Genova).