Paura a Mestre, bus si schianta contro la colonna di un portico: 14 feriti. É della stessa ditta del mezzo precipitato dal cavalcavia

MESTRE (VENEZIA) - Incidente in via Carducci a Mestre, un autobus si è schiantato contro i portici. Paura in città, tornano alla mente le immagini del bus caduto dal cavalcavia: il mezzo che ha avuto l'incidente è un veicolo elettrico, della ditta La Linea.

Il parabrezza è andato completamente in frantumi, 14 i feriti. Importanti i danni alla colonna del palazzo. Sul posto c'è anche Massimo Fiorese, amministratore delegato di La Linea e indagato nell'ambito dell'inchiesta sul bus precipitato dal cavalcavia. Comune e Actv hanno annunciato che da lunedì sospenderanno cautelativamente il servizio di tutti i bus de La Linea, sostituendoli con propri mezzi. I servizi sono confermati.