Strage di Mestre, l'autopsia: Alberto Rizzotto, l’autista del bus precipitato dal cavalcavia, non ha avuto un malore

MESTRE - Alberto Rizzotto, l’autista del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera lo scorso 3 ottobre, non è stato colpito da un malore fatale: a provocare la sua morte è stato il trauma cranico conseguente al grave incidente stradale. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata dai consulenti medico legali incaricati dalla Procura. La relazione conclusiva è stata depositata e messa a disposizione delle parti processuali.

Nel grave incidente sono morte 21 persone e altre 15 hanno riportato ferite, alcune molto gravi.

Ora si attendono i risultati delle perizie sullo sterzo del bus, per verificare l’ipotesi di un possibile guasto, e sul guardrail per capire se la presenza di una struttura non a norma abbia contribuito a quanto accaduto.