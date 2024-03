MESTRE - Primi acconti per risarcire - anche se ancora in minima parte - le vittime della strage del cavalcavia di Mestre. Li sta decidendo, in questi giorni, Allianz, la compagnia assicuratrice della società La Linea, proprietaria del bus precipitato, il 3 ottobre scorso, dal viadotto causando la morte di 21 persone, autista compreso, nonché il ferimento di altre 15 (alcune in modo molto grave).