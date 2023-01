Alice Campello a Verissimo dopo la nascita di Bella: la verità sui giorni difficili in terapia intensiva. «Salvata da una trasfusione di sangue»

MESTRE - Alice Campello a Verissimo. A quasi venti giorni dal parto, la fashion blogger mestrina sarà domani, sabato 28 gennaio, ospite nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare le prime tre settimane d'amore con la quartogenita Bella. Ma anche il grande spavento per le complicazioni avute durante il parto.

L'imprenditrice e influncer aveva iniziato a raccontare ai follower su Instagram quei momenti difficili. Dopo la nascita di Bella, era finita in terapia intensiva: «Se sono viva è grazie ai donatori di sangue. Non mi ero mai resa conto dell'importanza di donare sangue, prima del parto e prima che mi capitasse quello che mi è capitato. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quanto succedono ti rendi conto quanto siano importanti questi gesti».

Domani a Verissimo, Alice racconterà di quei giorni difficili. Ma anche della grande felicità, condivisa con il marito Alvaro Morata, per la nascita della piccola Bella. La bimba è la prima femminuccia di casa Morata, dopo la nascita dei gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2. E ora è arrivata la principessa di famiglia, baby Bella.