Federica Pellegrini neomamma torna in piscina dopo il parto: «Quasi mi mancava». Ma spunta il commento inaspettato del marito

VERONA - Federica Pellegrini neomamma torna in piscina dopo il parto: «Quasi mi mancava». Spunta il commento inaspettato del marito. La campionessa di Spinea è tornata in acqua a tre mesi dal parto della piccola Matilde avvenuto lo scorso 3 gennaio.

A documentare "il grande ritorno", la stessa Federica con uno scatto postato sul suo profilo Instagram.

Nell'immagine, la Divina è immersa nel suo elemento naturale e nella didascalia commenta: «Ammollo dopo tanto tempo… Quasi mi mancava. Road to…».

A stretto giro arriva il messaggio del marito Matteo Giunta: «To... Casa! C'è una vampirella che non vede l'ora di vederti». Insomma Matteo, a casa con Matilde, "invoca" il ritorno della moglie. E Fede replica con l'emoticon della corsa. Immediati i commenti dei fan: «Il bello di voi è che come coppia siete buffi e divertenti». Boom di like.