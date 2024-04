Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo: «È stato un parto complicato. Tra noi va malissimo, non dormiamo più insieme»

SPINEA - ​Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la nuova vita da genitori: «È stato un parto complicato. Tra noi va malissimo, non dormiamo insieme».

La campionessa di Spinea e il marito Matteo Giunta, ospiti oggi a Verissimo, hanno raccontato la loro nuova vita da genitori. Lo scorso 3 gennaio, infatti, è nata la piccola Matilde «e - hanno detto - ha cambiato ogni cosa».

Il parto

Fede entra in studio con un nuovo taglio cortissimo, come ai tempi dei record olipionici. «Mi ero stufata della frangia», spiega. Poi inizia il racconto del parto. «Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente dopo tutte quelle ore ero esaurita mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi». Papà Matteo, nonostante l'ansia, ha mantenuto il sangue freddo: «Sono emozioni forti e c'è stata molta preoccupazione ma da sportivo ho mantenuto la calma».

La nuova vita da genitori

Ora Matilde sta benissimo e la Divina racconta le prime emozioni da mamma: «Dopo il primo periodo difficilissimo ho capito la bellezza di questo momento, lei mangia tantissimo». Aggiunge Matteo: «Anche da mamma Federica è straordinaria». Il momento che preferisce Fede è l'allattamento: «È come se fossimo legate da un filo». Matilde che ora ha 3 mesi assomiglia al papà e la campionessa non ci sta: «Io ho fatto tutta la fatica e poi somiglia a lui».

Ma come gno volta arriva un nuovo bimbo in famiglia, la vita di federica e Matteo è cambiata drasticamente: «Adesso la nostra vita è stravolta però lei comincia a interagire ed è straordinario, quando lei sorride è la nostra felicità ma tra noi due va malissimo - scherza Fede - lui dorme con i quattro cani e io con la bimba. Ora aspettiamo di uscire dal tunnel». Progetti per un secondo figlio? «Magari tra tre anni quando ci rincontreremo». Risate in studio.