Torna l'International Alpha Cup: Federica Pellegrini la madrina. Da Razzetti a Ragaini: tanti i campioni in gara

Sara Franceschi, Alberto Razzetti, Matteo Restivo e Alessandro Ragaini: sono alcuni campioni del nuoto - e altri nomi di spicco si aggiungeranno - pronti a prendere parte alla 2ª edizione dell'International Alpha Cup, in programma domenica 5 maggio al Bocconi Sport Center di Milano.

Madrina dell'evento sarà Federica Pellegrini, che avrà al suo fianco per l'occasione Massimiliano Rosolino. L'Alpha Cup, organizzato da Aqua Alpha, non sarà solo una competizione di nuoto ma anche uno spettacolo che vuole promuovere lo sport a livelli elevati, preparando gli atleti per gli appuntamenti estivi. «Lo sport e il nuoto sono da sempre punti fondamentali della mia vita ed è facile immedesimarmi in questi ragazzi, che sono il presente e il futuro del movimento - afferma Pellegrini -. Poter inserire eventi come l'International Alpha Cup nel calendario, in una stagione importante come quella olimpica e in un contesto di eccellenza tecnica e logistica, può dare a loro un'occasione in più per prepararsi al meglio e a noi un assist per continuare a promuovere la disciplina che amiamo».