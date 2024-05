Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid, infortunio all'anca destra: «Ho seguito il consiglio dei medici»

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Jannik aveva saltato l'allenamento di oggi (1 maggio) a causa del problema all'anca che da qualche giorno stava creando problemi al tennista italiano.

L'organizzazione del torneo pochi minuti fa ha comunicato la decisione di Sinner di abbandonare il Madrid Open.

Sinner, la classe oltre il dolore. Nonostante il problema all'anca Jannik non molla: «Oggi stavo un po’ meglio»

La comunicazione del torneo

«Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime». Con questo messsaggio sui social, gli organizzatori del Masters 1000 madrileno hanno annunciato la decisione dell'altoatesino n.2 al mondo di non proseguire, all'indomani della vittoria in tre set su Karen Khachanov.

Sinner salta l'allenamento, poi decide di abbandonare Madrid

La seduta di allenamento era inizialmente in programma per le 12:30, poi slittata alle 16. Alla fine, però, Sinner non è sceso in campo. Si pensava fosse dovuto al maltempo, ma pochi minuti fa è arrivata la decisione di Jannik che ha scelto di non proseguire il torneo. Non si può escludere che sia una scelta preventiva, per non rischiare di compromettere la partecipazione gli Internazionali di Roma e successivamente il Roland-Garros. Sinner sarebbe dovuto scendere in campo giovedì contro il canadese Auger-Aliassime nel match valido per i quarti di finale.

L'infortuno di Jannik

Sinner stava disputando il torneo di Madrid non al massimo della condizione. Dopo i problemi fisici accusati a Montecarlo durante la finale contro Tsitsipas, che lo hanno costretto a cedere, di fatto, la vittoria al greco, Jannik ha accusato dei problemi all'anca durante il torneo di Madrid. Nel match contro Kotov il dolore si è fatto sentire, tanto che Sinner spesso si è girato verso il suo allenatore sottolineando il fastidio fisico. Il suo team, però, lo ha spinto a continuare (forse la prova di come il problema non sia poi così grave). Alla fine Sinner ha vinto e ieri contro Khachanov è sembrato più sereno sul campo. Le sue condizioni, però, non erano perfette e nella giornata di oggi ha deciso di abbandonare il torneo.

Il post

Jannick ha comunicato attraverso i social i motivi della scelta: "Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare dal mio prossimo incontro qui a Madrid. L'anca mi ha dato fastidio questa settimana ed è diventata sempre più dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che è meglio non giocare ulteriormente e non peggiorare la situazione. Nei prossimi giorni farò altri esami e seguirò i consigli degli specialisti per il recupero. Grazie ragazzi per il vostro sostegno".