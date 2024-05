Playoff, gara 2, quarti di finale. Si rialzano Milano e Venezia. Dove vedere gara 3 in tv

Milano e Venezia si rialzano dopo lo scivolone interno in gara 1 e vincono gara 2 riportando in parità le rispettive serie dei quarti di finale.

Milano in particolare decide la partita con 65 punti segnati nei primi 20 minuti. Bologna e Brescia confermano invece il fattore campo e si portano sul 2-0 contro Tortona e Pistoia.

Serie A basket: playoff

Tiene banco la notizia che dalla prossima stagione la Virtus Bologna dovrà trovarsi un nuovo main sponsor perchè la Segafredo Zanetti Italia ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. La famiglia Zanetti resta comunque in società essendone proprietaria al 60%. Intercettato da Il Gazzettino, patron Zanetti rassicura i tifosi della Virtus: “Restiamo a Bologna, con la Virtus. Ma con un contratto nuovo”. E aggiunge: “E’ semplicemente scaduto il vecchio contratto di sponsorizzazione e stoiamo negoziando quello nuovo , ma non cambierà nulla. Abbiamo un impegno a Bologna e resteremo qua”.

Intanto, il consiglio federale, tenutosi alla presenza del presidente Gianni Petrucci, ha stabilito che Luigi Datome, già capo delegazione della Nazionale senior maschile, sarà coordinatore delle attività del settore squadre nazionali maschili a partire dal 1° luglio 2024. il 28 maggio avrà luogo la presentazione delle divise 2024 delle nazionali maschili e femminili senior, giovanili e 3×3. L’evento si svolgerà presso il quartier generale di ITA Airways a Fiumicino.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - BERTRAM TORTONA 83-77 (serie 2-0)

Vittoria sofferta per la Virtus Segafredo Bologna che però si porta 2-0 nella serie. Derthona Basket chiude sotto 32-30 al riposo lungo, poi resta punto a punto per lunghi tratti. Nel finale torna sul 79-77 ma i liberi danno la vittoria alla Virtus. Belinelli 22 punti, Mickey 17 (con 7 rimbalzi), Cordinier 14, Dunston 10. Per Tortona (11/38 da tre), Strautins 14, Obasohan 13. La serie si sposta a Casale Monferrato, gara 3 è in programma giovedì 16 maggio alle ore 20.45 con diretta su Dazn e in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre.

UMANA REYER VENEZIA - UNA HOTELS REGGIO EMILIA 83-75 (serie 1-1)

Si rialza la Reyer Venezia che prima domina, 64-45 al 30esimo, poi subisce la rimonta di Pallacanestro Reggiana fino al 73-67 ma vince 83-75 (ultimo parziale 19-30) e pareggia la serie sull'1-1. Partita nervosa con cinque falli tecnici e un momento di tensione sulla panchina della Reyer tra l’allenatore Spahjia e il giocatore Tucker, poi rientrato con un chiarimento. Spissu 18 punti, 3/5 da tre e 8 assist. Kabengele 15 con 8 rimbalzi. Per Reggio Emilia, Galloway 26 punti ma unico in doppia cifra per gli ospiti. Dodicesima volta in stagione per il giocatore con una partita da 20+ punti segnati. Ora gara 3 a Reggio Emilia il 16 maggio alle ore 20 con diretta su Dazn e Eurosport 1.

EA7 OLIMPIA MILANO - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 104-93 (serie 1-1)

Milano non vuole subire altri passi falsi, probabilmente coach Messina nella giornata di riposo ha strigliato a dovere la sua squadra. E i risultati si vedono dalla prima palla a due: 35-20 al decimo, 65-48 al riposo lungo. Shields è già a 21 punti segnati. L’ex di turno arriva a 28 a metà terzo periodo quando Milano scappa ancora sul 76-53 e la partita è virtualmente chiusa. Al 30esimo è 87-64. Trento (Hubb e Baldwin 22 punti a testa) produce un ultimo parziale da 17-29 e riduce il distacco. Finisce 104-93 e l’Olimpia impatta la serie. Gara 3 a Trento venerdì 17 maggio alle ore 20.45, in tv su Dazn e Dmax (canale 52 del digitale terrestre)

GERMANI BRESCIA - ESTRA PISTOIA 97-75 (serie 2-0)

Brescia parte forte come in gara 1: 9-1, poi 23-12 con le triple di Akele e Della Valle. Al decimo è 30-19. CJ Massinburg spinge la Leonessa con i suoi 13 punti (alla fine saranno 23 così come quelli di Della Valle): 41-27 al 16esimo, 46-34 al riposo lungo. Moore, fresco di vittoria dell’Antonello Riva Trophy, il premio riservato al miglior marcatore della stagione regolare, soltanto 3 punti segnati (alla fine arriva a 19, superando la sua media di stagione che è stata di 17.4). Brescia allunga 58-38 al 25esimo, 71-51 al 30esimo. Willis mette tre triple in fila per il 74-59 ma è una sfuriata senza seguito, la Leonessa rimette le cose a posto con Gabriel (12 punti, 4/ da tre). Finisce 97- 75 e Brescia va 2-0, tirando 17/35 da tre. Gara 3 a Pistoia venerdì 17 maggio alle 20, diretta tv su Dazn e Eurosport 1.