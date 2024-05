BELLUNO - La stagione del Belluno Volley si è chiusa ufficialmente soltanto da una decina di giorni ma qualcosa in casa dei biancoblu si è già mosso a simboleggiare aria di cambiamento. È passato infatti poco più di una settimana dalla sconfitta in semifinale di gara 3 contro la Smartsystem Fano che ha chiuso l'avventura ai playoff dei rinoceronti. Il collettivo di Colussi ha tentato in tutti i modi di portare a suo favore la serie al meglio delle tre gare del penultimo turno della post season, ma, dopo aver perso gara 1 al Palasport Allende ed aver pareggiato i conti alla Spes Arena, si è dovuta arrendere nel giro di quattro set alla partita giocata nuovamente in terra marchigiana lo scorso 5 maggio.

IL SALUTO

Il capitano Bisi, come tutto lo staff, ha già salutato i tifosi ringraziandoli per tutto il supporto ricevuto e promettendo di ritornare presto al palazzetto bellunese per vivere altre sfide mozzafiato. Archiviata però l'incredibile annata vissuta quest'anno, la società gestita dal presidente Sandro Da Rold non perde tempo in vista della prossima stagione, annunciando già la prima novità in casa biancoblù. Tra i collaboratori un volto nuovo farà la sua apparizione: si tratta di Alessandro Carniel, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. La squadra bellunese presenta il nuovo diesse definendolo un "professionista di altissimo profilo". Carniel approda al Belluno Volley infatti dopo 27 anni di legame storico vissuti con il Motta di Livenza; di questi, 17 trascorsi nei panni di giocatore, per poi cambiare vesti e diventare dirigente della squadra mottense. Durante tutti questi anni, Carniel ha contribuito a portare la squadra attualmente allenata da Milo Zanardo in Serie A2, recitando però anche stagioni da protagonista come quella appena conclusasi nella serie inferiore di A3, dove il Senini si è classificata al quinto posto del girone bianco nella regular season, qualificandosi ai playoff e conquistando gli ottavi contro il Monge Gerbaudo Cuneo, arrendendosi però alla Smartsystem Fano nei quarti della competizione post season.

L'OBIETTIVO

Carniel amplierà sicuramente il bagaglio di conoscenze e competenze all'interno della società bellunese grazie alle grandi conoscenze del panorama pallavolistico. La squadra, attualmente allenata da Colussi, punta a crescere e a raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di Serie A3 e l'arrivo del nuovo ds è un messaggio per preparare i tifosi in vista di probabili future sirene di mercato che in casa bellunese ancora non si sono accese.