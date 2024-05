Jannik Sinner numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros: ecco le combinazioni. E comincerà il torneo virtualmente primo

Jannik Sinner comincerà la settimana del Roland Garros da numero 1 virtuale del ranking ATP. La notizia, clamorosa, è diventata tale dopo l'eliminazione di Djokovic al terzo turno degli Internazionali di Roma. Il serbo è stato sconfitto dal cileno Tabilo in due set, rendendo possibile uno scenario fino ad oggi difficile da immaginare.

Sinner, che è alle prese con un problema all'anca, è in dubbio per il torneo di Parigi, in programma dal 26 maggio al 9 giugno. Ma se anche non dovesse partecipare, alla fine del Roland Garros potrebbe essere il nuovo numero uno al mondo.

I punti da scartare

Djokovic, attualmente a quota 9.860 punti dopo aver perso al terzo turno al Masters 1000 di Roma, scarterà i duemila punti ottenuti al Roland Garros dell'anno scorso, scivolando quindi a 7.860. A differenza sua, Sinner dovrà scartarne solo 45 - l'anno scorso perse al secondo turno contro Altmaier - e quindi sarà a 8.725 punti. Jannik comincerà quindi virtualmente il torneo in testa al ranking Atp, guidando la classifica mondiale contro i 7.860 del serbo.

Sorpasso possibile anche senza giocare

Se Sinner dovesse restare fuori dal Roland Garros per infortunio, dovrebbe "gufare" anche Daniil Medvedev per raggiungere il primo posto nel ranking senza scendere in campo. Se il russo facesse finale a Roma e vincesse a Parigi, allora sarebbe irraggiungibile per Jannik. E Djokovic? Per restare numero uno al mondo dovrebbe arrivare almeno in finale. Altrimenti, Jannik sarà il 29esimo giocatore a salire sul trono Atp. Diventarlo dopo aver partecipato, avrebbe un gusto ancora migliore.

E se Jannik dovesse giocare? I calcoli

Se invece Sinner dovesse recuperare e giocare il Roland Garros, potrebbe a sua volta accumulare punti. In caso di finale di Djokovic a Parigi, Nole arriverebbe a 9.060 punti, costringendo Sinner - che come detto parte da 8.725 - a fare almeno i quarti di finale (360 punti) e colmare il gap di 335. Se invece Djokovic dovesse vincere, con i duemila punti previsti toccherebbe quota 9.860. A quel punto Jannik dovrebbe assicurarsi almeno una finale (1.200 punti) per superare il gap di 1.135 e diventare ufficialmente numero uno al mondo.

Tutti i numeri 1 al mondo

Ecco l'elenco di tutti i numero 1 del mondo: Nastase, Newcombe, Connors, Borg, McEnroe, Lendl, Wilander, Edberg, Becker, Courier, Sampras, Agassi, Muster, Rios, Moya, Kafelnikov, Rafter, Safin, Kuerten, Hewitt, Ferrero, Roddick, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Medvedev e Alcaraz.