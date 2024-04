Sinner, quando gioca i quarti di finale a Madrid: sfiderà Auger-Aliassime. Orario e dove vederla

Nonostante i problemi fisici, Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale del Madrid Open grazie alla vittoria in 3 set contro Khachanov (5-7, 6-3, 6-3).

«Ho giocato tanti match quest'anno, può succedere di avere dolore. Ho scelto all'ultimo di giocare; ho già superato in carriera questo tipo di situazioni, oggi comunque fisicamente ero al 100% e sapevo che se avessi vinto oggi, domani avrei avuto riposo e avrei potuto recuperare; questo quindi da una parte mi sollevava. Non sono in generale ancora al massimo ma mi sentivo meglio. Quando posso giocare mi piace giocare. Dopo aver perso il primo set ho risposto meglio e ho alzato i giri. Vedremo come andrà la prossima». Queste le parole dell'azzurro al termine del match vinto contro il russo.

Quando gioca Sinner

Jannik Sinner avrà un giorno di riposo dove potrà dedicarsi totalmente al recupero fisico per sistemare il problema all'anca. L'azzurro tornerà in campo a Madrid per i quarti di finale del Masters 1000 spagnolo giovedì 2 maggio.

Prossimo avversario

L'avversario di Sinner nei quarti di finale dell'Atp di Madrid sarà Auger-Aliassime, che ha battuto Casper Ruud (fresco di vittoria all'Atp di Barcellona).

Dove vedere il match di Sinner

Il match tra Jannik Sinner e Auger-Aliassime sarà trasmesso in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche in streaming tramite app Sky Go e NOW.