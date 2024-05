TREVISO - Non ci sarà né una partenza né un arrivo di tappa. Ma Treviso, giovedì e sabato, sarà attraversata per due volte dal Giro d’Italia, con tutta una serie di divieti e modifiche alla circolazione stradale come impone la carovana rosa. I disagi saranno tutto sommato contenuti, ma non mancheranno. Giovedì è in programma la 18. tappa, con partenza da Fiera di Primiero e arrivo a Padova. Tra le 15.30 e le 15.45 sarà soltanto viale della Repubblica a veder transitare i corridori. Sabato, invece, la 20. tappa, con partenza da Alpago e arrivo a Bassano del Grappa, il Giro percorrerà le più belle strade delle colline e della Pedemontana, da Ca’ del Poggio a Possagno con una doppia ascesa al Monte Grappa. La Mom, società che gestisce il trasporto pubblico in provincia, ha già annunciato che le corse di autobus e corriere subiranno delle modifiche o delle sospensioni a causa delle chiusura anticipate delle strade, programmate circa due ore prima del passaggio dei corridori fino al transito delle ultime auto al seguito della carovana rosa.

LA VIABILITÀ

La 18. tappa del Giro d’Italia, in programma giovedì, toccherà i territori di Feltre, Carpen, Quero e Fener in provincia di Belluno e quelli di Valdobbiadene, Guia, Col San Martino, Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave, Ponte della Priula, Spresiano, Villorba, Treviso, Quinto e Zero Branco per la provincia di Treviso. A causa della chiusura della viabilità, indicativamente dalle 12 (a Feltre) alle 16 saranno sospese le linee di bus e corriere 101, 102, 103, 117, 517, 118, 119, 120, 121, 521, 122, 123, 123, 125, 126, 130, 131, 132, 532, 133, 533, 135, 535, 186, 564 e 566. Deviate invece le corse delle linee 106, 110, 107, 112, 113 e 114. A Treviso saranno sospesi gli autobus della linea 1 (dalle 12.25 arrivo alla stazione fino alle 16 o fino a cessate esigenze), linea 4 (dalle 12.45 arrivo alla stazione fino alle 16 o fino a cessate esigenze), linea 6 (dalle 12.20 arrivo alla stazione fino alle 16.50 o fino a cessate esigenze), linea 9 (dalle 13 arrivo alla stazione fino alle 16 o fino a cessate esigenze), linea 55 (dalle 12.15 arrivo alla stazione fino alle 16 o fino a cessate esigenze), linea 61 (dalle 12.45 arrivo alla stazione fino alle 16 o fino a cessate esigenze). Sarà invece garantito il servizio Airlink per l'aeroporto Canova anche se potrebbero registrarsi dei ritardi nei tempi di percorrenza. Sabato, invece, il Giro d’Italia toccherà i territori di Alpago e Sella di Fadalto in provincia di Belluno e di Vittorio Veneto, Revine, Tarzo, Ca' del Poggio, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Vidor, Crocetta, Cornuda, Pederobba, Cavaso del Tomba, Possagno, Pieve del Grappa e Borso del Grappa in provincia di Treviso, passando poi per i vicentini Romano d'Ezzelino e Bassano del Grappa. Indicativamente, dalle 10 a Vittorio Veneto e fino alle 18, durante la chiusura delle strade, verranno soepese le linee 110, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 191, 192, 217, 224, 960, e deviate le linee 203 e 204. Sospesi anche, a Vittorio Veneto, i bus della linea 31 (dalle 9.15 Rendez Vous verso Longhere, fino alle 12.15 o fino a cessate esigenze).

GLI EVENTI

La festa per il Giro nella Marca comincerà però già domani: da Valdobbiadene da partirà la tappa numero 17 di 68 km, Valdobbiadene-Passo del Bricon del Giro-E, quello su bici elettriche dove sono impegnati anche i trevigiani Sacha Modolo, ex professionista, l’influencer della bicicletta, di origini partenopee ma trevigiano di adozione ed ex professionista, Raffaele Ferrara e la triathleta Alessandra Fior. Il giorno successivo il Giro-E, che precede sempre l’arrivo della tappa dei professionisti, partirà da San Biagio di Callalta con la frazione numero 18, di 78 km con arrivo a Padova. La festa per il Giro continuerà poi lunedì a Pieve di Soligo grazie alla regia di Enrico Bonsembiante e all’ex campione del mondo Ale Ballan. Al via del Criterium i campioni che domenica prossima termineranno a Roma il Giro. Si attendono Tiberi, Zana, Pellizzari e i migliori italiani. Ma chissà che la premiata ditta Ballan-Bonsembiante non faccia il regalo di portare anche Pogacar, il dominatore assoluto di questo Giro d’Italia.