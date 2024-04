Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la nuova vita da genitori: «Matilde ha cambiato ogni cosa»

Lei, "La Divina", Federica Pellegrini, con ogni probabilità la nuotatrice italiana più forte di sempre. Lui, Matteo Giunta, a detta di tutti il miglior allenatore di nuoto italiano. Sposi dal 27 agosto 2022, hanno avuto una figlia, Matilde, il 3 gennaio di quest'anno, con cui vivono insieme ai loro 3 bulldog a Verona.

La nuova vita

L'arrivo della bambina è stata descritta da entrambi come il coronamento del loro amore, un evento che ha radicalmente cambiato la loro vita. Dopo il parto, la ripresa della normalità è passata anche attraverso le prime passeggiate nel vialetto vicino a casa, diventate ormai un’avventura quotidiana, che mette alla prova le capacità organizzative di mamma Fede e papà Matteo.

Il passeggino più Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca ( i 4 bulldog ndr). «A noi le cose facili non sono mai piaciute, vero Tato?», ha scritto la campionessa di nuoto sui social qualche tempo fa, postando la foto di una passeggiata in cui i due provano a dividersi i compiti tra il passeggino con la piccola e i guinzagli dei quattro cani.

La maternità

Poi la maternità. È stata la stessa Pellegrini a raccontarla attraverso i suoi canali social qualche tempo fa. In modo spontaneo e naturale, come è fatta lei. Non ha nascosto le difficoltà nonostante la bellezza di essere diventata madre. «La maternità non è una passeggiata, la devi vivere per capire», ha spiegato Federica ai followers, un cambiamento «quasi devastante da quanto è potente». Un momento «più difficile» di quello che si aspettava e che sta provando a vivere senza rimpianti. «Sto cercando di vivere a pieno quest’avventura incredibile perché dicono che poi questi momenti mancheranno», le sue parole. Poi la scelta del nome della piccola in onore della sua bisnonna («Ci è piaciuto subito, e un po’ ci siamo ispirati alla bisnonna di Fede, una donna forte di carattere», aveva confessato Matteo Giunta al Corriere Adriatico) che assomiglia al papà ma ha le sue inconfondibili fossette, al taglio cesareo reso necessario dopo "due giorni di patimenti" passando per la gioia del primo incontro in cui ha sentito il pianto prima di vedere il suo viso.

Matteo Giunta: «Matilde ha cambiato ogni cosa»

Il neo papà ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino in occasione dell'ultima festa del papà. Ha detto di sentirsi un uomo completamente nuovo: «La vita è cambiata, ha assunto connotazioni di felicità che prima non credevo possibili. In questo momento sono molto felice, come mai prima d’ora». Si dichiara completamente innamorato della piccola Matilde, descrivendo la paternità come un' «esperienza meravigliosa» che ti responsabilizza e che cambia radicalmente le priorità della vita: «Più cresci, più sai che la vera moneta di scambio è il tempo, l’importante è il tempo che tu hai e capisci che lo vuoi passare con le persone alle quali vuoi bene. Anche la nascita di tua figlia ti porta a cercare di diminuire in più possibile il tempo del lavoro, per esempio. Tutti gli aspetti che diventano secondari, poi terziari, a un certo punto perdono valore».