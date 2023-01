Alice Campello e Alvaro Morata scelgono il padrino e la madrina di Bella: saranno Paulo Dybala e la compagna Oriana

MESTRE - Alice Campello ha appena dato alla luce la sua bambina Bella, quarta dopo i gemellini Alessandro e Leonardo e il terzo bambino, Edoardo. L'influencer e il marito Alvaro Morata avrebbero già scelto il padrino e la madrina per il battesimo della nuova arrivata: gli amici intimi Paulo Dybala e Oriana Sabatini.

Alice Campello e Alvaro Morata sono molto amici di Paulo Dybala e della compagna Oriana Sabatini. Proprio per questo motivo la coppia avrebbe scelto il calciatore argentino e la compagna per accompagnare la figlia Bella a battesimo. L'amicizia tra i due giocatori ormai ex Juventus, è tra le più aprezzate dai tifosi di calcio.

Il parto di Alice Campello

Intanto è tornato a splendere il sole in casa di Alice Campello e Alvaro Morata, la coppia infatti, subito dopo la nascita di Bella, ha vissuto un momento molto delicato. Mamma Alice è infatti, stata trasportata in terapia intensiva anche se non ha ancora specificato le cause per cui ha dovuto subire un ricovero urgente.