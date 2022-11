Alice Campello, "addio" a Morata: «Torna il più tardi possibile»

Manca davvero poco all'apertura dei Mondiali di calcio in Qatar, che si giocheranno da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre. Uno dei giocatori convocati dalla Nazionale della Spagna, è Alvaro Morata, attualmente in forza all'Atletico Madrid. Sui social la moglie Alice Campello ha postato il momento del saluto con il calciatore.

Il post su Instagram

Alice Campello e Alvaro Morata sono una delle coppie più solide dello showbiz. Il calciatore deve partire alla volta del Qatar con la Seleccion spagnola e l'influencer gli ha dedicato un post molto dolce. La didascalia recita: «Ultima cena, ultimi baci e abbracci. Torna il più tardi possibile. Ti amiamo».

I saluti dei bambini

Oltre ad Alice, Morata ha salutato anche i suoi tre bambini, Leonardo, Alessandro ed Edoardo. I tre piccoli, in lacrime, hanno augurato buona fortuna al papà.