Serie B, Venezia e Como vincono in trasferta e rosicchiano punti al Parma nella giornata dei pareggi

Ricorderemo la trentaquattresima giornata in Serie B perché il fattore campo è stato inesistente, con il bilancio complessivo di 7 pareggi e 3 vittorie tutte in trasferta.

Due di queste le hanno conquistate Como e Venezia rosicchiando punti alla capolista Parma, che nell’anticipo di venerdì scorso 19 aprile non è andata oltre lo 0-0 a Palermo. I lariani con la quinta vittoria consecutiva continuano a correre e puntano la A: la squadra di Roberts ha surclassato in rimonta 5-2 la Feralpisalò e adesso sta a -3 dai gialloblù. Nella scia c’è il Venezia che ha ribaltato il Lecco vincendo 2-1 al Rigamonti Ceppi e restando a -3 dal secondo posto. I nuovi allenatori sono partiti con un pari: Federico Giampaolo all’esordio sulla panchina del Bari ha fatto 1-1 al San Nicola contro il Pisa, avanti e poi raggiunto da Puscas su rigore, mentre Pierpaolo Bisoli con il Modena è andato a prendersi lo 0-0 al Del Duca contro l’Ascoli invischiato in zona retrocessione.

Prove di forza

Al Garilli di Piacenza parte forte la Feralpisal, ma Cutrone del Como si prende la scena segnando 2 reti, di cui una in mezza rovesciata con dedica per sua figlia Bianca appena nata. Sono 13 centri per l’attaccante. Nel finale il 2-5 lo segna Braunoder da lontano ed è il primo gol in Italia per il centrocampista austriaco classe 2002. Anche al Rigamonti Ceppi partono bene i padroni di casa del Lecco, che passano a metà del primo tempo con un bel gol di Buso, all’ottavo guizzo in campionato, ma il Venezia nella ripresa cambia registro con il solito Pohjanpalo, che di testa sfrutta il corner di Pierini salendo a 20 reti, e Busio che completa la rimonta con un bel destro rasoterra. Questi 2 successi rendono meno buono lo 0-0 del Parma a Palermo, dove il nuovo allenatore dei rosanero Mignani fa 3 pareggi su 3. La partita del Barbera è iniziata con qualche minuto di ritardo poiché fuori dallo stadio ci sono stati degli scontri tra i tifosi di casa e le forze dell’ordine: alcuni ultras avrebbero voluto entrare nel settore ospiti per cercare il contatto con i sostenitori avversari.

Poker cosentino

Dopo due mesi è tornato a vincere il Cosenza ed è la prima con Viali alla guida. I calabresi vincono 4-0 al Mapei Stadium-Città del Tricolore contro la Reggiana in crisi con 3 sconfitte di fila. Decisivo Tutino con un gol e un assist portandosi a quota 15 reti, poi Forte realizza una doppietta e segna pure D’Orazio. Resta sorpreso Nesta in negativo perché i suoi sono già sotto al 6’ quando Tutino crossa, D’Orazio di testa salta più in alto di tutti e batte Satalino. Gli 0-0 di questo turno non sono stati senza emozioni. In Sudtirol-Cittadella, per esempio, c’è la traversa centrata da Pittarello in avvio e prima del riposo invece il portiere ospite Kastrati vola sulla conclusione a botta sicura di Tait salvando il risultato. Al Picco la curiosità è che Pirlo per la Sampdoria fa entrare contro lo Spezia Sebastiano Esposito: con Salvatore e Francesco Pio dall’altra parte, si ripete il film della gara d’andata con i tre fratelli in campo contemporaneamente. In Catanzaro-Cremonese brivido con Pickel che trova Fulignati prodigioso a sventare. In Brescia-Ternana è giallo quando Luperini trova la porta in mischia ma l’arbitro richiamato dal Var annulla il gol perché il pallone non ha superato la linea, con gli umbri pieni di rimpianti per la traversa presa da Dionisi, che trova un altro legno, così come Luperini segna ma pure stavolta la rete non viene concessa per fuorigioco. In Ascoli-Bari prima dell’intervallo Riccio atterra in area Zedadka ed è rigore. Il penalty lo batte Nestorovski con Gagno che vola e para.