Alice Campello, la prima gallery con la figlioletta Bella dopo la paura della terapia intensiva. Pioggia di auguri: «È stupenda». Dopo la paura, finalmente il sereno. La fashion blogger mestrina Alice Campello, 27 anni, ha condiviso il primo tenero album su Instagram dedicato all'ultima nata, la piccola Bella.

Nelle immagini la bimba appare con gli occhietti aperti o mentre dorme nella culla con indosso una tutina rosa. «Ma è stupenda, come la mamma», scrivono fan e amici. E ancora: «Bella, nomen omen».

La grande paura

La nascita della quartogenita di Alvaro Morata, attaccante del Real Madrid e di Alice Campello, era fissato per lunedì 9 gennaio. Ci sarebbero stati però dei problemi e la mamma è stata trasportata in terapia intensiva. Per fortuna tutto è andato per il meglio e adesso Alice, Alvaro e i tre figlioletti - i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2 - possono coccolare la piccina.

La famiglia Campello