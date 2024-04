Alice Campello, "l'impresa" del gemellino: 5 gol alla partita con i bambini più grandi. «Il nuovo Alvaro Morata». La dedica a mamma e papà commuove il web

MESTRE - Alice Campello, "l'impresa" del gemellino: 5 gol alla partita con i bambini più grandi. «Il nuovo Alvaro Morata». La dedica a mamma e papà.

La fashion blogger mestrina ha postato una gallery di foto relative a una partita di calcio disputata dai gemellini Alessandro e Leonardo. I gemellini di 5 anni si sono aggiudicati la loro prima coppa in un match di calcio con bambini due anni più grandi.

A corredo delle immagini, Alice scrive: «Cinque gol di Leo contro bambini di due anni in più, la prima coppa. Gol dedicati a mamma e papà. Sono troppo orgogliosa dei miei due pulcini». Immediati i commenti dei fan: «Bravo come papà Alvaro Morata». E ancora: «Leo è il nuovo Alvaro Morata». E tifosi juventini ancora ci sperano: «Alvaro torna alla Juve, aspettiamo anche i tuoi figli». Boom di like.