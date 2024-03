MESTRE - Alice Campello compie 29 anni, la dichiarazione d'amore di Morata: «Quando mi sembra di toccare il fondo ci sei tu». Le foto della festa vip. La fashion blogger mestrina ha festeggiato il suo 29esimo compleanno con il marito Alvaro Morata e tutti i suoi amici con una cena in un locale di lusso.

Alice - che ha postato le foto della serata sul suo profilo Instagram - ha sfoggiato un abito a sirena nero con le spalle scoperte.

L'attaccante dell'Atletico Madrid ha dedicato alla moglie parole d'amore: «Amore mio!! Quanto sono orgoglioso di te, della persona che sei, la mamma che sei, la moglie che sei e la cura che ti prendi nel tuo lavoro. Grazie infinite per esserci sempre, in tutti periodi duri dove mi sembrava di stare nel fondo ci sei sempre tu per rialzarmi. Sei l’amore della mia vita e voglio godermi ogni singolo compleanno tuo. Tanti auguri per i tuoi 29 anni amore della mia vita. Ti amo».

Immediati i commenti dei fan: «Una coppia stupenda». E ancora: «Siete una splendida famiglia». E arrivano anche gli auguri di Chiara Ferragni: «Tanti auguri baby Alice».