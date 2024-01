MESTRE - ​Alice Campello, spesa "a 6" al supermercato con i figli e il marito Alvaro Morata: la piccola Bella finisce nel carrello. «Una famiglia normale».

La fashion blogger mestrina ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero momento di vita familiare. Nella foto postata Alice si trova al supermercato in compagnia del marito attaccante dell'Atletico Madrid e dei quattro figli: Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, arrivato nel 2020 e la piccola Bella di un anno.

Nella gallery pubblicata dall'influencer, la famiglia Campello-Morata posa al completo di fronte agli scaffali del supermercato e in un video la piccola Bella "finisce" dentro al carrello trascinato dalla mamma. A corredo dello scatto, Alice commenta: «Spesa tutti e sei».

COMMENTI SOCIAL

Immediati i commenti dei follower. In tanti si complimentano con Alice e Alvaro per la loro semplicità: «Tutti al supermercato come qualunque famiglia, bellissimi». E ancora: «Si possono avere tutti gli agi del mondo ma quello che rende felice è l'amore». «La semplicità di questa famiglia è meravigliosa».

Tra i tanti messaggi positivi, spunta qualche critica: «Mettere una bambina del carrello dove vanno messi gli alimenti non è igienico». In ogni caso, la gallery al supermercato fa il pieno di like.