Alice Campello, la quarta figlia Bella compie un anno: «È impossibile spiegare cosa sei per me». I teneri auguri dopo la grande paura

MESTRE - Alice Campello, la quarta figlioletta Bella compie un anno: «È impossibile spiegare cosa sei per me». I teneri auguri social. Oggi, martedì 9 gennaio, la piccola Bella, l'ultimogenita della fashion blogger mestrina e del giocatore dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, spegne la sua prima candelina.

Mamma e papà - che erano già genitori dei gemellini Leonardo e Alessandro (5 anni) ed Edoardo (3) - hanno festeggiato il compleanno di Bella con due post su Instagram, corredati da tenere foto.

L'influencer mestrina ha scritto: «Amore mio, tanti tanti auguri per il tuo primo anno di vita. É impossibile spiegare a parole cosa sei per me e quanto ti amo. Bella la regina della famiglia e la più coccolata». Mentre papà Morata ha scritto: «Buon compleanno Bella, tuo papà, tua mamma e i tuoi fratelli sono completamente innamorati di te. Sei speciale. Ti amiamo».

La grande paura

Subito dopo il parto, Alice ha avuto delle pericolose complicazioni che hanno messo a rischio la sua vita. «Il cesareo è andato bene, il problema è venuto dopo - aveva raccontato una volta che tutto si è sistemato -. Ho cominciato a sentirmi male, ho alzato la coperta e ho visto un'emorragia enorme. Mi sono molto preoccupata per Alvaro, l'ho visto sbiancare. Da lì non mi ricordo più nulla. Mi sono addormentata alle 10 di mattina e mi sono svegliata alle 10 di sera».

Quelle successive sono state ore di grande paura per Alice: «Ho avuto 17 trasfusioni di sangue, l'emorragia non si fermava più. I medici poi per fortuna sono riusciti a farla fermare. Mi hanno inserito un palloncino dentro l'utero, se il sangue non si fosse fermato avrebbero dovuto togliermelo, altrimenti sarei morta».

Per fortuna, il personale della clinica di Madrid nella quale era ricoverata è riuscita a salvare la vita dell'influencer mestrina: «Io ero più preoccupata per i miei cari che per la mia salute. Adesso vedo le cose diversamente. I bambini hanno avuto la sensibilità di capire quello che è successo, anche se non glielo abbiamo spiegato. È stata una lezione di vita». E oggi la famiglia riunita festeggia il compleanno della piccola Bella.